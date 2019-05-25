Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı

7 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eve gelişi Bakan Gül'ün Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesi ile sohbeti İftar sofrasından detaylar İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir...

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eve gelişi
Bakan Gül'ün Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesi ile sohbeti
İftar sofrasından detaylar İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi. İftara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak da katıldı.
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Selim, Cumhuriyet Savcısı, Güncel
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