Adalet Bakanı Gül, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 5. yılında andı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 5. yılında andı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın sevgili hatırası her vefat yıl dönümünde içimde dinmeyen bir sızıyla gözümde canlanıyor. Cennette döşenmiş tahtında onun aziz ruhu şad olsun. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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