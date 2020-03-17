Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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