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Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır."
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