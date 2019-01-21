Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Sincan'da

Adalet Bakanı Gül, Sincan'da

58 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Sincan'da, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelen Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi ziyaretçi akınına uğruyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile birlikte Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

Bakan Gül, Kıraathanenin tüm bölümlerini dolaştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kıraathaneye ilişkin Bakan Gül'ü bilgilendirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül etüt merkezinde ders çalışan gençlerle de sohbet etti, sınavlarında başarı diledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Yavuz Sultan Selim, Adalet Bakanı, Sincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:52:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Sincan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]