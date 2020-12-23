Adalet Bakanı Gül, Somalili mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile bir araya geldi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Adalet Bakanı Gül'ün davetiyle Türkiye'ye geldi. Bakan Gül, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Muhammed Nur ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Somali Adalet Bakanı Nur ve ekibiyle çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni atanan Nur'a, görevinde başarılar dilediklerini belirten Gül, "Türkiye'de de eğitim görmüş, Türkiye'yi çok iyi bilen değerli bir bakanımız. 'Adli iş birliğini nasıl güçlendiririz' bunları konuştuk. Türkiye ve Somali her konuda iş birliğini çok iyi düzeye çıkarmış iki ülke, iki dost ve kardeş halk. Adli alanda da bu iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Verimli bir görüşme oldu. Dost ve kardeş Somali halkına, dost ve kardeş Türkiye'den selamlarımızı iletiyoruz. İş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Somali Adalet Bakanı Nur ise Türkiye daveti için Bakan Gül'e teşekkür ederek, "Bugün benim için önemli ve çok duygulandığım bir gün. İlk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştiriyorum. Somali'nin adli konularını güçlendirmek ve Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak için görüşme yaptık ve çok verimli geçti. Türkiye halkı ve Abdulhamit kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de olduğum süreçte önemli adli kurumları ziyaret edeceğim. Ben Türkiye'de eğitim gördüm ve burada diplomat olarak uzun yıllar çalıştım. Benim için önemli ve çok değer verdiğim kardeşlerim burada yaşıyor. Türkiye, her konuda Somali'ye yardımcı oluyor. Eğitim, sağlık, altyapı olsun her konuda yardımcı oluyor. Adli konulara da daha önce de yardımcı oluyordu şimdi de onu daha güçlendirmesi için buraya geldik" diye konuştu.