Adalet Bakanı Gül: "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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