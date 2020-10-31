Adalet Bakanı Gül: "(Sosyal medyada provokatif paylaşımlar) 3 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar) Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."