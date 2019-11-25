Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak...

7 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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