Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak...
7 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir."
25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur