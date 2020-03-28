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Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum.
Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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