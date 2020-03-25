Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: '(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.
Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Son Dakika BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu