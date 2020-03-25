Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi."

Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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