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Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir.
Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:10 Kaynak: İHA
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