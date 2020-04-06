Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

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