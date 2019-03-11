Adalet Bakanı Gül, Trabzon Adliyesini Ziyaret Etti (2)
41 dakika önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'na ziyarette bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Trabzon Barosu'na ziyarette bulundu. Artvin
'de yapacağı ziyaret ve açılış programları öncesinde Trabzon'a gelen Bakan Gül, Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel
'i makamında ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye içerisindeki Trabzon Barosu'nda da üyelerle bir araya gelen Bakan Gül, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ile görüştü.
Daha sonra adliye personeli ile bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Gül, Artvin'e hareket etti.
Ziyaretlerde Bakan Gül'e Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti
Trabzon Milletvekili Salih Cora
da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:57 Kaynak: AA
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