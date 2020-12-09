Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir.
09.12.2020 22:21
Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir.
Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir. Sonuçta kazanan, hukuk, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti olacaktır."
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