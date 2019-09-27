Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz."