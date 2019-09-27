Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek"
54 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:49 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz."
Deprem öncesi alınması gereken önlemler neler? İstanbul'daki depremde Bakırköy Adliyesi'nin duvarları çatladı Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar