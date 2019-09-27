Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek"
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Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek"

54 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:49 Kaynak: AA
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