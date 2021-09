Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir (2) - Son Dakika

BTSO TAHKİM VE ARABULUCUK MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Gül, binanın ekonomi ve hukuk dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu. burada açıklama yapan Bakan Gül, Türkiye'nin alternatif çözüm yolları itibariyle dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları kazandırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda da alternatif çözüm yolları önemli bir hedef olarak milletimize taahhütlerimizden biridir. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık da yine bu çerçevede önemli bir başlık olarak karşımızda. Uyuşmazlıkların dostane çözümlerle yöntemlerle çözülmesi, önümüzdeki süreçte de yakından takip edeceğimiz bir çalışma olacaktır. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda arabulucuk getirildi ve 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabulucuk sisteme kazandırılmış oldu" dedi.

VERİLERİ PAYLAŞTIKonu ile ilgili veriler paylaşan Adalet Bakanı Gül, "2013'ten beri ihtiyari arabulucukta 690 bin dosyadan, 598 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, yüzde 98. 2018'den sisteme dahil olan zorunlu dava şartı olarak iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 204 bin dosyanın müzakeresi tamamlanmış, bunların da 713 bini anlaşma ile sonuçlanmış, yani yüzde 59. Ticari davalarda da, 2019'da başladık, 346 bin dosyanın 183 bin dosyası arabulucuk ile sonuçlanmış. Tüketici uyuşmazlıkları da 39 bin dosya anlaşma ile sonuçlanmış. Ticari davalarda da yüzde 53 başarı oranı var. Böylece arabulucularımız toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yapmış. Bu çok önemli, özellikle ticari uyuşmazlıklar her geçen gün belirsizliğe sebep vermektedir, hukuki öngörülebilirlik burada çok önemlidir. O yüzden arabulucuk, ticari ihtilaflarda çok önemli bir çözüm noktasıdır" diye konuştu.'SİNGAPUR ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ'Singapur Anlaşması'nın önemine dikkat çeken Adalet Bakanı Gül, "53 ülke imzaladık. Böylece Bursa'daki bir iş insanımızın ABD'de yapmış olduğu sözleşmede, ihtilafı çözmek üzere ABD'de ya da Bursa'da arabulucuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler, hem ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. New York'taki iş insanı ya da firma ile anlaşma yaptığında, bu anlaşmayı çözmek üzere Bursa Arabulucuk Merkezi'nde bu meseleyi çözdüğünde, artık New York mahkemeleri de bunu tanıyor, Bursa mahkemeleri de tanıyor. Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu çok önemli bir başarı. 53 ülkede geçerli olacak. Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer. Hangi sosyal kesim olursa olsun, tüm sorunları çözmek için vardır. Bu çerçevede önemli adımların başarı ile uygulanması hedeflerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.DEVLET İLE VATANDAŞ MAHKEMELİK OLMAYACAKVatandaşın devletten alacağı, tazminat talebi varsa bu meselenin bir masa etrafında oturularak çözüleceğini belirten Bakan Gül, "2 milyondan fazla böyle dava var, biz bu davaların da masa etrafında konuşulmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yürürlüğe girmesinin çok anlamlı olacağına inanıyoruz. Böylece devlet ile vatandaş mahkemelelik olmayacak, kim hakka ulaşmak istiyorsa kolay bir şekilde ulaşacak. Hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık anlamında önemli bir netice olacak" açıklamalarında bulundu.VALİ CANBOLAT: BURSA EN BAŞARILI KONUMDADIRBursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmada, "BTSO, 2015 yılında ülkemizdeki odalar arasında arabulucuk merkezini hayata geçiren ilk oda unvanını da taşımaktadır. Bursa, bu konuda nüfusa oranla en başarılı konumdadır" dedi.BTSO BAŞKANI BURKAY TALEPLERİ SIRALADI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, yargı reformuna dönük olarak iş dünyası ile istişare içerisinde hayata geçirilen tüm uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e ve bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Burkay, iş dünyasının da taleplerini ifade ederek "Koronavirüs salgını bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda kira sözleşmlelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da artmaya başladı. Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin tüm taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz. Bazı istisnalar dışında mahkeme kararları kesinleşmeden icra takibine alınmakta ve mahkeme kararının icra takibine konulması ile birlikte başta icra vekalet ücreti olmak üzere pek çok icra takip masrafı ile karşılaşılmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak üyelerimizden gelen taleplerde, mahkeme kararları davayı kaybeden tarafa henüz tebliğ edilmeden; davayı kazanan tarafça doğrudan icra takibine konu edilmekte, davayı kaybeden taraf henüz hükmün detaylarını öğrenemeden ve ödeme için kendisine bir süre tanınmadan icra emri ile karşı karşıya kalmakta ve pek çok ilave masrafı ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu konudaki uygulamanın da gözden geçirilmesini talep ediyoruz"diye konuştu.