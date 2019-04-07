Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de Yaklaşık İşçi-memur Olmak Üzere 25 Milyon Çalışanımız Var. Bu...

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de Yaklaşık İşçi-memur Olmak Üzere 25 Milyon Çalışanımız Var. Bu...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: " -" Türkiye'de yaklaşık işçi-memur olmak üzere 25 milyon çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması çalışma ortamı veya işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir haftasonu noterliği.

Adalet Bakanı Gül: "
-" Türkiye'de yaklaşık işçi-memur olmak üzere 25 milyon çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması çalışma ortamı veya işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir haftasonu noterliği."
-" Böylece haftasonu da ticaretin, sanayinin ve ekonominin çarkı işlemektedir."
-"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

İşçi, Türkiye, Memur, Abdülhamit Gül, Genel
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