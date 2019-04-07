Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de Yaklaşık İşçi-memur Olmak Üzere 25 Milyon Çalışanımız Var. Bu...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: " -" Türkiye'de yaklaşık işçi-memur olmak üzere 25 milyon çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması çalışma ortamı veya işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir haftasonu noterliği.
Adalet Bakanı Gül
: "
-" Türkiye
'de yaklaşık işçi-memur olmak üzere 25 milyon çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması çalışma ortamı veya işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir haftasonu noterliği."
-" Böylece haftasonu da ticaretin, sanayinin ve ekonominin çarkı işlemektedir."
-"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara
35. Noterliği'ni ziyaret etti
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: İHA
TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442