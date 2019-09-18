Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele...
34 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: " Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz." - ANKARA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor