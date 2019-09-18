Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele...
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele...

34 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: " Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]