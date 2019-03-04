Adalet Bakanı Gül: Türkiye, Kıyamete Kadar Bağımsız Kalacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için iftihar meselesi" dedi.



Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi.



İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gül, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Bakan Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin eşlik etti. Bakan Gül, bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaaleyi yaktığı şehir olduğunu söyledi. Gül, "Sivas, Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, her Türk milletinin bir mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır" diye konuştu.



Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını vurgulayan Bakan Gül, "Bunu bu ruh, Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana bunu ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalet yatırımlarında, sağlık yatırımlarında ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur" dedi.



Adalet Bakanı Gül, daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Sami Aydın'la bir araya gelen Bakan Gül, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Gül, kent meydanındaki tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi'ni gezdi. Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezen Gül, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Sivas Adliyesi'ni ziyaret etti. Gül'ü Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya karşıladı. Bakan Gül, burada Adliye personeli ile fotoğraf çektirdi.



- Sivas

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