Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle...
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Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle...

4 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
"Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle hukuk çerçevesinde mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir"
"15 Temmuz'da milletimiz demokrasiyi korumak adına meydanlarda nöbetteyken Türk yargısı da adliye koridorlarında demokrasi nöbetini tutmuştur"
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle...
Abdülhamit Gül, Türkiye, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:59 Kaynak: AA
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