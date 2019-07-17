Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, Yozgat
Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
"Türkiye
bir hukuk devleti. Türkiye'nin anayasasını, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle hukuk çerçevesinde mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir"
"15 Temmuz'da milletimiz demokrasiyi korumak adına meydanlarda nöbetteyken Türk yargısı da adliye koridorlarında demokrasi nöbetini tutmuştur"
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