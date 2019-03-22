Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin Seçimlerine Karışmayan Bir IMF Kalmıştı.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı.
Adalet Bakanı Gül
: " Türkiye
'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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