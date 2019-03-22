Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin Seçimlerine Karışmayan Bir IMF Kalmıştı.

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin Seçimlerine Karışmayan Bir IMF Kalmıştı.

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: " Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Türkiye, Abdülhamit Gül, Politika
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