Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin sesi güçlü çıkarsa, dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde...

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin sesi güçlü çıkarsa, dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde...

4 saat önce

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin sesi güçlü çıkarsa, dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde...
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:44 Kaynak: AA
Gaziantep, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
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