Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, Teröristleri Kaynağında Kurutmaya Devam Edecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye için kim kötü emel besliyorsa kazdıkları çukura gömdük, gömmeye de devam edeceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye için kim kötü emel besliyorsa kazdıkları çukura gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Benim vatandaşımı mağdur eden terör saldırılarına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye, teröristleri kaynağında kurutmaya devam edecek." dedi.



Gül, Karkamış ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın diğerleri gibi sırtını gayriresmi yerlere dayayanlardan değil, yalnızca millete dayayanlardan oluştuğunu dile getirdi.



Eski Türkiye'de halka zulmedenlerin olduğunu ancak son 17 yılda millete hizmet etmek için birbiriyle yarışan bir anlayışın iktidarda olduğunu anlatan Gül, "Huzurun ve istikrarın devamı için 31 Mart önemli. Karkamış, huzurun ve istikrarın devamına en güçlü desteği verecektir." diye konuştu.



Karkamış'ın Cerablus'a sınır komşusu olduğunu, o yüzden bu topraklarda huzur ve istikrarı en iyi bilen insanların yaşadığı anlatan Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye'ye göz diken teröristleri kendi inlerine gömmek için büyük bir kararlılıkla operasyon yapıldı. Türkiye için kim kötü emel besliyorsa kazdıkları çukura gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Benim vatandaşımı mağdur eden terör saldırılarına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye, teröristleri kaynağında kurutmaya devam edecek. Türkiye'yi Suriye gibi istikrarsızlaştırmak istediler. Karkamış'ı Cerablus yapmak istediler ama milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı buna izin vermedi. Karkamış Cerablus, Türkiye de Suriye olmayacak. Çünkü sizler buna izin vermeyeceksiniz."



Hükümet olarak Türkiye'nin hududunu ve 82 milyon vatandaşın hukukunu korumaya ant içtiklerini, memleket sevdasını her şeyden önde tuttuklarını belirten Gül, 31 Mart'ta Türkiye'nin ekmeğini büyütmek, özgürlükleri geliştirmek ve gelişmeyi sürdürmek için Cumhur İttifakı'na herkesin destek vermesini istedi.



Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti ile MHP milletvekilleriyle beraber seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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