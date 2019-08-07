Adalet Bakanı Gül: "Türkiye terörle mücadeleyi etkin bir şekilde kullanırken yalnız bırakanlar...
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Büyükelçilerden detaylar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11. Büyükelçiler Konferansında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:25 Kaynak: AA
Büyükelçilerden detaylar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
'ün konuşması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11. Büyükelçiler Konferansında konuştu. (4)
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