Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, Gaziantep'i Daha da Büyütmeyi Hep Beraber Sağlayacağız" –
41 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, Gaziantep'i daha da büyütmeyi hep beraber sağlayacağız"GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:20 Kaynak: AA
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