Adalet Bakanı Gül: "Tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız"
12.11.2020 10:54
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gül: "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız."
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