Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen öğrencileri makamında ağırladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen öğrencileri makamında ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Yunus Emre İMKB İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, Şanlıurfa programı sonrası dönüş uçağında karşılaştıkları ve sohbet ettikleri Adalet Bakanı Gül'ü makamında ziyaret etti. Gül, çocuklarla yakından ilgilendi.

Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Gül, "Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Cumhuriyet'i, devletimizi sizlere emanet ediyoruz. Sizleri de öğretmenleriniz yetiştiriyor, en güzel şekilde anne babalarınız yetiştiriyor. Ülkenin geleceği sizlerle daha da büyüyecek, daha da güçlü olacak. Sizlere güveniyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 2023'te sizler bu ülkeye daha iyi sahip çıkacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Şanlıurfa, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye ziyaretindeki tavrı Almanya'da tartışmalara neden oldu: Utanç verici
Müge Anlı, Zazaca sansür eleştirilerine cevap verdi: Özür dilemem! Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 18:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]