Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor

6 saat önce

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak hizmetlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplantı gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor, System.String[]

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak hizmetlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplantı gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkta saat 12.00'de başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor. Bakan Gül, toplantı sonrası adliye, cezaevleri ve noterlerde korona virüsüne karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapacak.

(Abdullah Sarica/İHA)

Zekeriya Birkan, Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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