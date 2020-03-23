Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısının ikincisi gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısının ikincisi gerçekleştiriliyor
6 saat önce
Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.
Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.00'de Dikmen Hakimevi'nde başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Bakan Gül'ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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