Adalet Bakanı Gül'ün Kabulü
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Irak
Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, resmi ziyaret için Türkiye
'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Ziydan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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