Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'ün ziyaretleri
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Adalet Bakanı Gül'ün ziyaretleri

25 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Şanlıurfa Adalet Sarayı ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün Valilik ziyareti Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün Balıklıgöl ziyareti Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ŞANLIURFA...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Şanlıurfa Adalet Sarayı ziyareti

Adalet Bakanı Gül'ün Valilik ziyareti

Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyareti

Adalet Bakanı Gül'ün Balıklıgöl ziyareti

Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ŞANLIURFA - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Erin, Bakan Gül'e kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Gül'ün ziyaretleri

Zeynel Abidin Beyazgül, Abdülhamit Gül, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:05 Kaynak: AA
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