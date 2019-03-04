Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Gül, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas temaslar kapsamında SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Bakan Gül ziyarette ilk olarak Rektörlük Şeref Defteri'ni imzalayarak mesaj yazdı. Gül mesajında,"Ülkemizin köklü üniversitelerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İlmin, bilimin ışığında ülkemizin geleceği gençlerimize verilen emek her şeyin başındadır ve en kıymetli görevdir. Şahsınızda tüm hocalarımı, öğrenci arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum." cümlelerine yer verdi. Ziyarette Rektör Yıldız, üniversite hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Yıldız,"Üniversitemiz 18 fakülte, 5 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 60 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alıyor. Ayrıca 30 yılı aşkın süredir hizmet veren üniversitemiz sağlık hizmetleri uygulama ve araştırma hastanesinin yerine yapılması düşünülen yeni hastane bina projesi de 2019 yatırım planına alındı." dedi.

Daha sonra SCÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Gençler Soruyor' programına katılan Bakan Gül, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Gül, öğrencilerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Siyasi çalışmalar sırasında yapılan programlar çerçevesinde en fazla enerjiyi gençlerle yaptığı programlardan aldığını ifade eden Bakan Gül,"Gençlerden enerji alıyorsunuz o aldığınız enerjiyle de daha dolu dolu işler yapıyorsunuz. O yüzden ben öğrencilerle bir arada olmaktan büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

Bakan Gül, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:56 Kaynak: İHA

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