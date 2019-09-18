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Adalet Bakanı Gül, Ürün ve El Sanatları Fuarı"nı gezdi

50 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanınan gelişi ve karşılanması Törenden görüntüler Bakan Gül'ün Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda stant ziyaretlerinden görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanınan gelişi ve karşılanması

Törenden görüntüler

Bakan Gül'ün Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda stant ziyaretlerinden görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katıldı. Bakan Gül, açılış töreninin ardından standları ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Ürün ve El Sanatları Fuarı nı gezdi

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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