Adalet Bakanı Gül, Ürün ve El Sanatları Fuarı"nı gezdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanınan gelişi ve karşılanması

Törenden görüntüler

Bakan Gül'ün Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda stant ziyaretlerinden görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katıldı. Bakan Gül, açılış töreninin ardından standları ziyaret etti.