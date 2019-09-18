Adalet Bakanı Gül, Ürün ve El Sanatları Fuarı"nı gezdi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanınan gelişi ve karşılanması Törenden görüntüler Bakan Gül'ün Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda stant ziyaretlerinden görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının...
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanınan gelişi ve karşılanması
Törenden görüntüler
Bakan Gül'ün Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda stant ziyaretlerinden görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katıldı. Bakan Gül, açılış töreninin ardından standları ziyaret etti.
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