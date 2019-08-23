Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.
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Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.

46 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Adalet Bakanı Gül,

Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Emine Bulut, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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