Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.
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Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi. - ANKARA
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