Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

38 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizler de bize bu konuda daha büyük destekle inşallah, her vatandaşımızın, düşüncesine, yaşam tarzına, ideolojisine bakarak değil, insan olmasına bakarak en güzel şekilde kabul edilmesini ve uğurlanmasını sağlayacaksınız." dedi.

Bakan Gül, Manisa Adliyesi yemekhanesinde yemek sırasına girerek, personel ile öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından adliye personeline seslenen Gül, adliyelerin vatandaşların adalet aradığı yer olduğunu, milletin kendilerinden adalet duygusuna katkı sağlayacak tutum ve davranış beklentisinde bulunduğunu ifade etti.

"Kim olursa olsun, hangi inanç, hangi mezhep olursa olsun size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmamız lazım." diyen Gül, "Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizler de bize bu konuda daha büyük destekle inşallah, her vatandaşımızın, düşüncesine, yaşam tarzına, ideolojisine bakarak değil, insan olmasına bakarak en güzel şekilde kabul edilmesini ve uğurlanmasını sağlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül'ün Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ziyareti ise basına kapalı gerçekleşti.

Adliye'nin ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz ile makamında görüşen Gül, Manisa'nın köklü tarihiyle önemli bir adalet şehri olduğunu, yetiştirdiği şehzadeler vasıtasıyla dünyaya adalet dağıttığını kaydetti.

Bakan Abdulhamit Gül'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Baro Başkanı Ali Aslan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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