Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
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