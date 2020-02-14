Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Abdülhamit Gül, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]