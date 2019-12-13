Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:33 Kaynak: AA
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