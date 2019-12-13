Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:33 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.
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