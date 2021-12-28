ADALET BAKANI GÜL VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİ HİZMETE AÇTI

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında kurulan 18 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, törenle eğitime açıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'de Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki törene katılarak, ülke genelindeki merkezlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

HİZMET VEREN MERKEZ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl Türkiye'de ilk kez Sincan'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin hizmete açıldığını belirterek, ülke genelinde toplam 19 mesleki eğitim merkezinde eğitimin başladığını kaydetti. Bakan Gül, temel amaçlarının cezaların infazı sonrasında da bireylerin topluma katkı sağlaması olduğunu söyledi.

Ceza infaz kurumlarında okuryazarlığın artırılması için yürütülen seferberliğin sürdüğünü vurgulayan Bakan Gül, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve kurumlarında özveriyle çalışan personele gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

CEZASINI İNFAZ EDEN KİŞİ AİLEYE, TOPLUMA, SOSYAL HAYATA KARIŞACAKTIR

Cezanın infazı sonrasında kişilerin topluma kazandırılmalarının önemini anlatan Bakan Gül, "Hangi cezayı verirseniz verin, bu ceza bir gün infaz edilip, o kişi ceza infaz kurumundan çıkıp aileye, topluma, sosyal hayata karışacaktır. O kişinin bir daha o suçu tekrar etmemesi, topluma faydalı birey olması için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İnfazın asıl amacı da budur. Bu kişi topluma adapte olabilecek mi, toplumla bütünleşebilecek mi? Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede ortaya koyuyoruz. Yoksa 'Ceza infaz kurumunun kapısından çıktı, ne halin varsa gör. ' Bu anlayışın ülkemize, toplumumuza hiçbir katkısı olmamaktadır. " diye konuştu.

ÇABALAR MEYVESİNİ VERİYOR

Bu yöndeki çabaların meyvelerini vermeye başladığını, hükümlülerin infaz kurumundan bir altın bilezik takarak çıkma ve onlarca meslek sahibi olma imkanına kavuştuğunu belirten Bakan Gül, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçen yıl 10 bin zeytin ağacı dikildiğini, 28 bin ağaçtan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretildiğini, 100 bin zeytin ağacı dikme hedefinin bulunduğunu aktardı. İnfaz kurumlarında okul sıralarından süt ürünlerine, mobilyadan sanayi ürünlerine varıncaya kadar geniş bir alanda çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesiyle eğitim verildiğini belirten Gül, bu eğitimler sayesinde tahliye sonrası istihdama da önemli katkı sunduklarını ifade etti.

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarında meslek edindirme anlamında iş yurtlarının önemli bir milat olduğunu, bu sürecin Adalet Mesleki Eğitim merkezleriyle zirveye taşınacağına inandığını kaydetti.

MESLEKİ EĞİTİM, TÜRKİYE'DE GELECEĞİN UMUDU OLUYOR

Bunun kaldırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek için birçok adım attığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, şöyle konuştu:

"Bugün mesleki eğitimde şikayet edilen konuların çoğu o dönemin mirasıdır. 'Aradığım elemanı bulamıyorum, gelen eleman istenilen yeterlilikte değildir. ' söylemi, retoriği tamamen eğitim sistemine yapılan dış müdahalenin iş gücü piyasasına ilettiği çok ciddi bir maliyettir. Allah'a şükür Milli Eğitim Bakanlığı hem imam hatiplerde hem mesleki eğitimde bu travmaların üstesinden geldi. Hem imam hatipler toparlandı hem de mesleki eğitim Türkiye'de geleceğin umudu olmaya başladı. "

Özer, mesleki eğitimdeki öğrencilerin bu süreçte kendi kapasitelerini artırırken gelir de kazandığını, bu yılın 10 ayında öğrencilere 42 milyon, öğretmenlere de 102 milyon liralık pay dağıttıklarını söyledi.

12 EĞİTİM MERKEZİ DAHA AÇILACAK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da mevcut Adalet Mesleki Eğitim merkezlerinde 335 hükümlünün eğitim almayı sürdürdüğünü söyledi. Salgın nedeniyle izinli hükümlülerin kurumlarına dönmesiyle bu sayının binlerle ifade edileceğini belirten Alkaç, 12 merkez için de çalışmanın sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmalar sonrası, ülke genelindeki infaz kurumlarına yapılan çevrim içi bağlantıyla merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.