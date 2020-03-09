Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı.

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı

Abdülhamit Gül, Ziya Selçuk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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