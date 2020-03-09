Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı
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