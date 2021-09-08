Adalet Bakanı Gül, vefat eden bakanlık personeli Uygun'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefat eden bakanlık personeli Taner Uygun'un cenaze törenine katıldı.
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı personeli Uygun için Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Uygun'un ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Bakan Gül, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Uygun'un cenazesi, Bezirhane Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Kaynak: AA
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