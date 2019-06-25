Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"

42 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Gül: Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: AA
gazete, ak parti, abdulhamit gül, adalet bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi Seçimi kaybeden Binali Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran "teşekkür" AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]