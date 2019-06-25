Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"
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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti
Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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