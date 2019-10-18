Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını...
Son Dakika Genel Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) 'Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını...

Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını...

49 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" "Hukukun siyasi yaklaşıma dayanak olması hukukunun kullanılması, hukuk adına insan hakları adına,demokrasi adına asla kabul edilecek bir tutum değil " Türkiye'ye karşı...

Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz"

"Hukukun siyasi yaklaşıma dayanak olması hukukunun kullanılması, hukuk adına insan hakları adına,demokrasi adına asla kabul edilecek bir tutum değil

" Türkiye'ye karşı kullanılan dil ve yapılan harekata karşı yapılan eleştirilere karşı Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16 itibari ile gereken cevabı vermişti"

İZMİR - Adalet Bakanı Gül 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını...

Abdülhamit Gül, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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