Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış,... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış,...
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir.
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir."
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13.07.2020 21:08:37. #1.13#
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