Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış,... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir."