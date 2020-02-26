Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 83 milyonun yargısıdır.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 83 milyonun yargısıdır.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin"
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