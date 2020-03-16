Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi. (1)

Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:41 Kaynak: AA
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