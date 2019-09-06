Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir.
2 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir."
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki: Makam araçlarını bulamayınca hizmet araçlarını getirmiş AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi İBB'den yeni araç kiralama ihalesine yalanlama Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi