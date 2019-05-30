Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...
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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:21 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Güncel
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