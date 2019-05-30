Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:21 Kaynak: AA
: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor."
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