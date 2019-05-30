Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...
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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...

51 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (2)
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor."
Adalet Bakanı Gül: (Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı,...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:58 Kaynak: AA
Güncel
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