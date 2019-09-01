Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası...
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Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası...

5 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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