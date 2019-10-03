Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı...
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Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır." - ANKARA
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