Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı...
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Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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