Bakan Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirildi" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki faaliyetlerin uygulama oranının yüzde 50'yi geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan toplam 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiştir. Yani kağıt üzerinde kalmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmasının izlenmesi için kurulan Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplandı. Tüm yargı kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda gelinen aşama ve devam eden süreçte atılacak adımların ele alındığı ifade edildi.

"ŞEFFAFLIKTAN YOKSUN BİR SÜRECİN BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Toplantıda konuşan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlanma sürecinin büyük bir katılımla ve şeffaflıkla yürütüldüğünü kaydederek, "Yargı sadece bir masa etrafında, belirli kişilerin hazırlayacağı stratejiyle değil, toplumun tüm kesimlerin görüşleriyle stratejisinin, politika belgelerinin hazırlaması gereken bir önemli kurum. Bu nedenle hazırlama sürecinde de büyük bir katılımla ve şeffaflıkla bu süreci yürütmeye gayret ettik ve bunda da başarılı olduk. Elbette bu belgenin uygulanmasını, uygulamalardaki aksaklıkları, ihtiyaçları da masaya yatırmak, yakından takip etmek önem arz etmektedir. Bu toplantıyı, bu sürece katık yapacağı bakımından çok önemli görüyoruz. Bunu da uygulanması için hep birlikte takip edeceğiz. Şeffaflıktan yoksun bir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de her türlü görüşe, eleştiriye, öneriye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerden gelecek katkı uygulama sürecinin başarısını arttıracaktır. Tüm bu süreçlerde toplumun her kesiminin, ilgili tüm paydaşların önerilerini, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Uygulamadaki aksaklıkları da yakından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 256 faaliyetin 125'inin mevzuat değişikliği gerektirdiğini söyleyen Gül, "Şu ana kadar Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan toplam 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiştir. Yani kağıt üzerinde kalmamıştır. Mevzuat anlamında, düzenleme anlamında yapılması gerekenlerle ilgili 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiş. Elbette hayata geçirilen bu mevzuatın uygulamada da, reformun ruhuna uygun şekilde uygulayıcılar tarafından sahip çıkılması ve başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak amacıdır. Bunu da yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı/İHA)